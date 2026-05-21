Figueroa: “Las becas Gregorio Álvarez son un programa único en el país y en Latinoamérica”

El mandatario neuquino estuvo en la cena anual de la Fundación Conciencia.

El gobernador Rolando Figueroa participó este miércoles de la cena anual de la Fundación Conciencia, donde explicó la política pública que lleva adelante el Ejecutivo en materia Educativa.

Durante su exposición, el mandatario resaltó el programa de becas provinciales Gregorio Álvarez, que ya alcanzó a 20.000 beneficiarios este año, y aseguró es único en el país y Latinoamérica.

“Es un programa único en el país y en Latinoamérica”, expresó Figueroa y detalló que se trata de una política pública “muy importante para nosotros, que está recibiendo muchos premios y menciones de organismos muy importantes”.

Recientemente la Unesco, el organismo internacional, que promueve la cooperación en educación, ciencia, cultura y comunicación para fomentar la paz en todo el mundo, destacó que las becas neuquinas, por su alcance “se consolida como una política estatal clave para ayudar a los estudiantes a continuar y completar sus estudios en todos los niveles”.

Sobre la implementación del programa, el mandatario recordó que en el transcurso de los años ha ido creciendo: “Ya tenemos 19 mil becarios en 2024, otros 19 mil en 2025 y 30 mil inscriptos para este año”. En ese contexto aseguró que “nos llena de orgullo porque es una política de Estado”.

Acerca de los requisitos y el funcionamiento de las becas, Figueroa explicó que “no hay ni un solo acomodado. El que reúne los requisitos, ingresa como becario”, y agregó que “el 85 por ciento de quienes ya venían becados cumplieron con las condiciones para continuar”.

Resaltó que tiene impacto en todo el territorio provincial, donde actualmente hay 20.000 becados, de los cuales 4.000 son estudiantes universitarios y “el 80 por ciento es primera generación de universitarios en su familia, el 75% son mujeres y no hay ningún acomodado”.

También enfatizó en el impacto que tiene a nivel familiar y la colaboración de otros organismos y empresas, resaltó a la Fundación Conciencia y a la firma Pan American Energy (PAE), que colaboran activamente con tutorías y aportes económicos: “Estos chicos valoran mucho el aporte económico que realiza la provincia, que se realiza los 12 meses del año; pero lo que más valoran según lo encuestado es a los tutores de Conciencia”.

“Son 2800 chicos que han sido atendidos semanalmente por un tutor y es lo que más valoran por el estímulo y la contención. Muchas veces, cuando se ven con los brazos caídos, la fundación los estimula a poder seguir”, expresó.

Del evento también participaron Silvana Vives y Juan Manuel Fernández Alves, presidenta y director ejecutivo de Asociación Conciencia, respectivamente; y los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.