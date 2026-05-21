Alejandro Cancio a pocas horas de subirse a un auto de rally: “voy a participar, no competir”

Estará corriendo con un auto RC2, que actualmente lidera Federico "Coyote" Villagra

Entre risas, Alejandro Cancio aseguró que en esta ocasión lejos está de competir y que solamente buscará participar y disfrutar de su breve regreso a los caminos del Rally Del Petróleo y Los Dinosaurios.

Cancio, en los últimos años, se dedicó a su vida familiar ya que se transformó en padre, empresarial y también política ya que ocupa un cargo en el gabinete del municipio de Plaza Huincul. Mientras tanto mantuvo su participación en el rally argentino con su equipo propio.

Cancio va a participar de esta carrera de manera excepcional, en la categoría RC2, que actualmente lidera Federico Villagra, el histórico “Coyote” seguido por Miguel Baldoni y Augusto D’Agostini.

Pero desde hace dos años, un grupo de personas intentan cumplir con el anhelo de traer a tierras petroleras una competencia a nivel nacional. Y contaron con el apoyo de los dos municipios.

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