Quiénes eran los trabajadores muertos en el yacimiento cerca de Rincón de los Sauces

Trabajaban para TSB SA. La compañía emitió un comunicado.

Después del siniestro que se produjo ayer en el área de Chachahuén Sur, en la zona de Pata Mora, los dos trabajadores muertos fueron identificados. La zona es en el departamento Malargüe, cerca de Rincón de los Sauces.

Se trata de Sergio Adrián Samchuk, de 47 años que murió en el lugar y Gastón Antonio Andrada, de 40 años que falleció tars ser trasladado de urgencia. Así se confirmó desde el Ministerio de Seguridad de Mendoza porque el hecho ocurrió en el departamento de Malargüe. Así se informó en el sitio Malargüe Diario.

La empresa emitió un comunicado ante el desenlace fatal. “Ante el lamentable hecho ocurrido en el día de hoy (miércoles), alrededor de las 19:00 horas, en el área de operaciones de Chachahuén Sur, en la zona de Pata Mora, Cía. TSB S.A. expresa su más profunda solidaridad y acompañamiento a las familias afectadas en este difícil momento”.

Se agregó que para la compañía la “integridad y seguridad de las personas constituyen una prioridad absoluta”. Por esta razón activaron de manera inmediata los protocolos de contingencia, dispusieron un equipo interdisciplinario abocado exclusivamente a brindar la asistencia integral, contención emocional y humana que las familias requieran.

Asimismo, “la empresa se encuentra colaborando plenamente con las autoridades competentes a fin de determinar las causas del accidente”.

Según se informó, la fiscalía comenzó la investigación para establecer los motivos de la explosión. En primer término, cuando la Policía arribó al lugar del hecho, el supervisor de la planta mencionó haber escuchado una fuerte detonación, seguida de la inmediata aparición de una densa nube de gas.

Se constató que uno de los trabajadores murió en el acto mientras que su compañero fue rescatado en gravísimo estado y trasladado de urgencia hacia la clínica privada de Rincón de los Sauces . Sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones.