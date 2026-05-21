Comenzó el traslado de la estatua de Messi hacia la ruta 22

La estatua brinda homenaje a Lionel Messi, capitán de la selección argentina de fútbol y héroe deportivo tras la consagración en la Copa del Mundo

Desde el mediodía de este jueves 21 comenzó el traslado de la estructura que se instalará a la vera de la ruta 22 y Domingo Savio, a pocos metros del parque industrial de Cutral Co.

La instalación sumará una nueva estructura para afianzar el turismo de paso por Cutral Co, que fue declarada Capital de los Monumentos por la Legislatura provincial.

La estatua brinda homenaje a Lionel Messi, capitán de la selección argentina de fútbol y héroe deportivo tras la consagración en la Copa del Mundo.

La inversión en el monumento ha generado polémica. El intendente Ramón Rioseco asegura que impulsará el turismo.