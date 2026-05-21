Cutral Co incorporó nuevas unidades 0 kilómetro para fortalecer áreas municipales

Se traata de un minibus y un camión

El municipio de Cutral Co realizó este jueves la entrega de nuevas unidades vehiculares 0 kilómetro destinadas a reforzar distintas áreas operativas y optimizar los servicios públicos de la ciudad.

La incorporación incluye un minibús IVECO Daily con capacidad para 24 pasajeros, asignado a la subsecretaría de Cultura y Educación y la dirección de Turismo para el traslado de niños y jóvenes en actividades culturales y educativas, y un camión IVECO destinado a la secretaría de Servicios Públicos. El acto fue encabezado por el intendente Ramón Rioseco junto a autoridades municipales.