El Centro de Salud del barrio Pampa realizó controles en el jardín 89

El equipo sanitario realizó distintas acciones preventivas y de acompañamiento destinadas a niños y niñas

Personal del Centro de Salud del barrio Pampa, dependiente del hospital de Complejidad VI, llevó adelante una jornada de atención y promoción de la salud en el jardín infantil N°89.

La actividad estuvo orientada a las infancias y tuvo como objetivo acercar controles, información y herramientas vinculadas al cuidado integral de la salud desde edades tempranas. Durante la visita, el equipo sanitario realizó distintas acciones preventivas y de acompañamiento destinadas a niños y niñas que asisten a la institución educativa.