Una publicación viral reavivó el debate sobre controles en verdulerías de la comarca

Manifestó que los comercios deberían exhibir los precios de frutas y verduras de manera clara para evitar confusiones al momento de comprar.

Una vecina de Plaza Huincul expresó su malestar a través de redes sociales por la falta de precios visibles y comprobantes de compra en algunas verdulerías de la ciudad. El reclamo fue publicado en un grupo local de Facebook y rápidamente generó repercusión entre los usuarios, quienes compartieron experiencias similares y debatieron sobre las prácticas comerciales en el rubro.

En la publicación, un usuario manifestó que los comercios deberían exhibir los precios de frutas y verduras de manera clara para evitar confusiones al momento de comprar. Además, cuestionó que algunos locales no entreguen tickets o comprobantes detallados de las compras realizadas.

“Ir a comprar es comprar a ciegas”, expresó en el mensaje difundido en la red social, donde también relató una experiencia personal ocurrida en una verdulería del barrio Otaño. Según indicó, en el lugar pesaron la mercadería sin informar previamente los valores y no entregaron ticket con el detalle de la operación.

La vecina sostuvo que esta situación podría perjudicar a los consumidores y pidió mayores controles para garantizar transparencia en las ventas. En su publicación también remarcó la necesidad de que todos los comercios, independientemente de su origen, respeten las normas de exhibición de precios y emisión de comprobantes. El posteo generó decenas de comentarios y reacciones de vecinos de Plaza Huincul y Cutral Co