Huincul: demoran a un hombre que portaba un arma de fuego sin documentación

Se verificó que el arma presentaba el número de serie limado tanto en la parte móvil como en la fija.

Personal del Departamento Comando Radioeléctrico CCO-PH demoró a un hombre de 30 años durante un operativo preventivo realizado en la noche del martes 19 de mayo en Plaza Huincul.

El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de las calles René Favaloro y Lago Quillén, cerca de las 23:30, cuando efectivos de la comisaría Sexta fueron alertados sobre la presencia de una persona que, según testimonios, estaría portando un arma de fuego.

Minutos más tarde, alrededor de las 00:13, personal policial logró identificar al hombre mientras circulaba a pie llevando una bolsa de color rojo. Durante el palpado preventivo, el hombre informó que trasladaba un arma de fuego en su interior.

Al inspeccionar el elemento, los efectivos constataron la presencia de una pistola de color negro junto con dos cargadores. Posteriormente, se verificó que el arma presentaba el número de serie limado tanto en la parte móvil como en la fija.

El demorado manifestó no contar con documentación, tenencia ni portación legal del arma, por lo que se procedió a su traslado a sede policial, quedando a disposición de la Justicia.