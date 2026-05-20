El CFP 22 de Cutral Co abrió inscripciones para taller de pintura en cerámica

El CFP 22 informó que se encuentran abiertas las inscripciones para el taller de pintura en cerámica, una propuesta de capacitación destinada a jóvenes y adultos de la comunidad.
Las inscripciones se realizan de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12, en la sede ubicada en calle Salta 650 de la ciudad de Cutral Co. El cursado se desarrollará en el mismo establecimiento, en planta baja, de 14 a 17 horas.
Desde la institución detallaron que para acceder al taller es necesario ser mayor de 16 años y contar con estudios primarios completos. Además, las personas interesadas deberán presentar fotocopias de DNI, acta de nacimiento y certificado de primaria completa.