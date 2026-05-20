Cutral Co: invitan a intercambiar figuritas del Mundial en el Parque Este

En la sede barrial

La comisión vecinal del barrio Parque Este organizará una jornada de intercambio de figuritas del álbum del Mundial con el objetivo de reunir a niños, jóvenes y familias fanáticas del fútbol en un espacio recreativo y comunitario.

La actividad se realizará el mañana jueves 21 de mayo, a partir de las 16 horas, en la sede del barrio Parque Este, ubicada en Lago Agrio 1400 de la ciudad de Cutral Co. La propuesta invita a los participantes a llevar sus figuritas repetidas para intercambiarlas y así completar sus álbumes.