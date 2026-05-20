Récord y expectativa en Cutral Co y Plaza Huincul: 52 binomios listos para el Rally del Petróleo y los Dinosaurios

Con gran precensia de binomios de la comarca petrolera

La Patagonia argentina vuelve a vestirse de gala para recibir la tercera fecha del campeonato 2026 del Rally Argentino. Entre el 22 y el 24 de mayo, los caminos de Cutral Co y Plaza Huincul serán el escenario de una competencia que ha generado una enorme convocatoria, alcanzando un total de 52 binomios inscriptos para esta edición del Rally del Petróleo y los Dinosaurios.

La RC2: Potencia y un esperado regreso

La categoría reina presenta una lista de 14 binomios, encabezada por los actuales líderes del certamen, Federico Villagra y Diego Curletto (Skoda). La clase contará con una fuerte presencia de la marca checa, incluyendo a Miguel Baldoni / Gustavo Franchello, Augusto D’Agostini / Juan Pablo Carrera, Diego Miceli / Sergio Daparte, Antonio Prevedello / Leonardo Londero, y Rodrigo Disalvo / Andrés Pissaco.

Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en el gran regreso del ídolo local, Alejandro Cancio, quien vuelve a la actividad tras dos años y medio de ausencia, tripulando un Skoda Fabia Rally2 junto a Diego Cagnotti. También se suman a la lucha Agustín Mondani / Juan Pablo Monasterolo (Hyundai i20), Federico Villagra (h) / Javier Villagra (Hyundai i20), Leandro Bonnin / Javier Taboada (Citroen C3) y el rionegrino Carlos Bello / Gustavo Breglia (Skoda).

Maxi Rally y las Clases de Tracción Simple

La división RC-MR contará con ocho binomios, destacando la participación de Rubén Montoro / Ignacio Uez (VW Gol Trend), Victorio Ballay / Claudio Moreno (DS3), Nadia Cutro / Miguel Recalt (Toyota Yaris), Ramiro Kaufmann / Juan Pablo Del Riego (DS3), Gastón González / Rubén García (VW Polo) y José Iribarren / José Brusco (VW Gol Trend). Los locales Nicolás González / Gerónimo Bordignon y Gastón Salazar / Marcos Bazán también buscarán el protagonismo en esta categoría.

En la RC4, la novedad principal es el salto de Guillermo Ambrosio / Franco Amaya y Sabrina Scicolone / Gerardo Scicolone a los Peugeot 208 Rally4. Completan la lista los locales Roberto Raimondi / José Raimondi y Carlos Cataldo / Damián Cabral. Por su parte, la RC3 reunirá a seis máquinas, con pilotos como Mario Rasso, Ignacio Villa, Fernando Daparte, Valentino Cardoso y los regionales Diego Semper y Pedro Skruta.

RC5: El semillero más numeroso

Como es habitual, la clase RC5 será la más nutrida con 20 inscriptos. Además de protagonistas nacionales como Fernando Muller y Sebastián Landa, la divisional tendrá una fortísima representación regional con nombres de la talla de Horacio Marino, Gustavo Rojas, Franco Fossatti, Claudio Bustos, Jeremías Tieri, Matías Ávila, Lautaro Angeloni, Diego Orellana, Julio Quilodran, Luis Cairone, Miguel Radomich, Leandro Martínez y Leandro Paulovich. Completan el listado Pablo Alessandrini y Rodrigo Ferreyra.

Con esta destacada nómina y una masiva presencia de pilotos locales y regionales, Neuquén se prepara para escribir un nuevo y emocionante capítulo en la historia del Rally Argentino.