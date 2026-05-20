Cutral Co: EPA 5 abrió inscripciones para curso de liquidación de sueldos

Las inscripciones se realizan en la escuela 119

La E.P.A. N.º 5 de Cutral Co informó que ya se encuentran abiertas las inscripciones para el curso de formación profesional “Liquidador de Sueldos Multiconvenios”. La capacitación tendrá una duración de tres meses y se dictará en la sede del barrio Brentana, en el turno mañana, de 9 a 12 horas.

Las personas interesadas podrán inscribirse de lunes a viernes, en el horario de 18:30 a 21:30, en General Paz 157, escuela 119 de Cutral Co. Desde la institución indicaron que los aspirantes deberán presentar constancia de secundario completo, fotocopia de DNI y acta de nacimiento.