Anunciaron un nuevo corte de energía en Plaza Huincul

Copelco informó que este jueves 21 de mayo se realizará una suspensión provisoria programada del servicio de energía eléctrica en un sector de Plaza Huincul, debido a tareas de mantenimiento.
El corte está previsto entre las 9 y las 11 horas y afectará a los usuarios ubicados en el barrio Otaño, específicamente entre las calles Tucumán e Hipólito Yrigoyen, y desde Antártida Argentina hasta C. Galbato.
Desde la entidad indicaron además que la interrupción alcanzará a usuarios singulares vinculados a cablevisión y amplificadores.