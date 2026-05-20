Federico Cúneo asumió como fiscal del caso y prometió respuestas eficaces en Cutral Co

Tendrá intervención en causas penales dentro del sistema acusatorio vigente en la región, con competencia en Cutral Co, Plaza Huincul y zonas aledañas

El flamante fiscal del caso de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en Cutral Co, Federico Gastón Cúneo, asumió formalmente sus funciones y destacó como eje central de su gestión la continuidad de la persecución penal y el trabajo coordinado con las instituciones del sistema de justicia.

“El objetivo principal es seguir ejerciendo la persecución penal, trabajar coordinadamente con mi Fiscal Jefe Gastón Liotard y las autoridades policiales, para poder brindarle respuestas eficaces a la sociedad”, expresó Cúneo en diálogo con este medio.

El funcionario judicial asumió recientemente su cargo tras el juramento tomado por el fiscal general José Gerez en la Ciudad Judicial, en el marco de un acto institucional donde también se formalizaron otras incorporaciones al Ministerio Público Fiscal.

Cúneo tendrá intervención en causas penales dentro del sistema acusatorio vigente en la región, con competencia en Cutral Co, Plaza Huincul y zonas aledañas, en un contexto en el que el cargo se encontraba vacante tras la designación de Liotard como Jefe Fiscal.

Previamente a su designación como fiscal del caso, Cúneo se desempeñaba como asistente letrado dentro del Ministerio Público Fiscal. Actualmente, integra el equipo de trabajo junto al fasistente letrado Federico Ocejo, en el ámbito de la Segunda Circunscripción Judicial.