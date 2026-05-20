Cutral Co: balearon a un hombre, huyeron y los demoraron

La intervención policial fue alrededor de las 18.

Esta tarde se produjo un hecho policial que terminó con una persona baleada y después de una persecución, al menos dos demorados.

De los primeros datos a los que este medio pudo acceder, se conoció que un varón resultó con una herida de arma de fuego en el barrio Pampa, de Cutral Co. El hombre ingresó a la guardia del hospital de Complejidad Media, donde fue atendido y se supo que está fuera de peligro.

Luego, y con una serie de datos con los que contaba la Policía se hizo una búsqueda y a través de las cámaras urbanas se logró la ubicación de un automóvil Ford Focus sobre la calle Mosconi, en el barrio Centro Sur de Cutral Co.

A través de la intervención policial se dispuso la demora de dos personas que se desplazaban a bordo del auto.