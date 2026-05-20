Fallecieron dos trabajadores en un yacimiento cerca de Rincón de los Sauces

Uno de los trabajadores falleció de inmediato y el otro fue trasladado de urgencia a Rincón

La explosión de un camión cisterna generó que un hombre falleciera de forma inmediata y un segundo fuera trasladado de urgencia a la clínica de Rincón de los Sauces pero falleció por las heridas.

La tragedia ocurrió este miércoles por la tarde en el sector de Chachahuen Sur, en la provincia de Mendoza pero al límite con Rincón de los Sauces.

Los operarios realizaban tareas en un camión, dentro de un galpón que pertenecería a la empresa TSB, pero las circunstancias todavía son materia de investigación.

Estos fallecimientos se suman a la muerte de un soldador de UOCRA, que falleció hace pocos días cerca de Cutral Co, en Sierra Barrosa, por el golpe que le dio un caño de enormes dimensiones.