Vaca Muerta: Halliburton confirmó el traslado de equipos premium desde EE.UU.

Para poner en marcha el contrato exclusivo de terminaciones no convencionales adjudicado por YPF

La empresa estadounidense Halliburton confirmó que comenzó el traslado de equipos de alta gama desde Estados Unidos para poner en marcha el contrato exclusivo de terminaciones no convencionales adjudicado por YPF en la formación de Vaca Muerta.

La información fue dada a conocer por el Chief Operating Officer de la compañía, Shannon Slocum, durante la última conferencia con inversores correspondiente a los resultados del primer trimestre de 2026. Allí, el ejecutivo precisó que los equipos que integrarán el acuerdo no serán incorporados como nueva capacidad global, sino que se están trasladando físicamente desde el mercado estadounidense.

En ese sentido, Slocum explicó que el movimiento responde a la disponibilidad de flotas premium en Estados Unidos, particularmente equipos de fractura dual-fuel y eléctricos, un segmento que atraviesa —según describió— una situación de tensión estructural por la alta demanda.

“Es un gran logro para Halliburton. Teníamos buena posición antes; tenemos una mejor posición ahora. Ya está implementándose. Tenemos equipos entrando ahora, y después hacia fin de año y el próximo año”, señaló el directivo ante analistas financieros.

El contrato, anunciado el 13 de abril, tiene una duración de cinco años e incluye la operación de cuatro equipos de fractura, además de tecnologías como Zeus Electric Fracturing Services y Octiv AutoFrac. El monto total del acuerdo no fue informado por las compañías.