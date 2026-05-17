Torneo Oficial: Empate con sabor a poco para Alianza como local

Empató 1 a 1 frente a Río Grande

El equipo de Cutral Co no tuvo un buen encuentro frente al equipo de la capital neuquina y fue un empate que pudo haber sido para cualquiera.

Alianza no estuvo preciso durante gran parte del encuentro, si bien lograba generar algunas aproximaciones al arco de Río Grande no eran los suficientemente peligrosas. El conjunto visitante pudo abrir el marcador luego de una mala salida del fondo de Alianza que aprovechó Patricio Dalino para el 1 a 0 a los 42 minutos del primer tiempo.

En el segundo tiempo, Alianza mejoró un poco mientras que Río Grande esperaba bien plantado atrás. El equipo de Cutral Co logró juntar pases tanto por derecha como por izquierda y a los 3 minutos de la segunda mitad Juan Aburto quiso despejar la pelota pero la empujó a su propio arco.

Alianza dominó desde ese momento el juego pero se encontró con una gran actuación de Luca Baiz que salvó en varias ocasiones el arco de Río Grande. Mediando la segunda mitad, hubo un penal que no cobraron para la visita por una mano de Acostas dentro del área de Alianza.

Luego un doble toque de Capdevila dentro del área, le dió un tiro libre indirecto en el área chicha de Alianza que no supo aprovechar Río grande para ponerse por delante en el marcador nuevamente.

Alianza continúa como líder del torneo más allá del resultado de Petrolero Argentino frente a Deportivo Rincón en el norte neuquino.