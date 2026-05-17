Plaza Huincul: bomberos realizó una nueva capacitación en emergencias

La actividad fue organizada por la secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo de la provincia

En el cuartel de bomberos de Plaza Huincul se llevó a cabo una nueva jornada de capacitación y entrenamiento en emergencias, con la participación de 70 profesionales de distintas instituciones y localidades.

La actividad fue organizada por la secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo de la provincia y contó con instancias teóricas y prácticas, en las que se desarrollaron diferentes postas de habilidades orientadas a la mejora de la respuesta operativa.

Durante el encuentro se trabajó en el fortalecimiento de los protocolos de actuación y en la coordinación interinstitucional, con el objetivo de optimizar la intervención ante situaciones de emergencia.