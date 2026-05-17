Ofrecen recompensa por el robo de un camión en Vaca Muerta: los delincuentes quedaron filmados

Tres delincuentes robaron un camión cargado con cables durante la madrugada de este domingo

Tres delincuentes robaron un camión cargado con cables durante la madrugada de este domingo en el yacimiento Vaca Muerta, en un hecho que ocurrió dentro del obrador de la empresa contratista Sitec, ubicado en el área Lindero Atravesado Occidental.

Según informó la firma, el robo ocurrió a la 1:33, cuando los delincuentes ingresaron al predio y sustrajeron un camión perteneciente a la compañía que transportaba cables. El faltante fue advertido recién horas más tarde, cuando trabajadores regresaron tras completar tareas de rutina y constataron que el vehículo ya no estaba en el lugar.

Lo que los autores del hecho desconocían era que el camión contaba con cámaras internas activas, las cuales registraron toda la secuencia desde el momento en que fue puesto en marcha. En las imágenes se observa a tres hombres dentro del vehículo y, minutos después, al advertir que estaban siendo grabados, intentan cubrirse el rostro con capuchas y prendas de vestir.

Las grabaciones se convirtieron en una pieza clave para la investigación y para el intento de recuperar el rodado. Desde su cuenta oficial de Instagram, Sitec difundió capturas de los sospechosos y anunció una recompensa de 2 millones de pesos para quienes aporten información sobre el paradero del camión o la identidad de los involucrados.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 52 de Centenario, dependiente de la ciudad de Centenario, que confirmó la recepción de la presentación formal y el inicio de las actuaciones correspondientes. Hasta el momento no hay personas detenidas ni información oficial sobre el destino del vehículo robado.

Quienes puedan aportar datos pueden comunicarse a través de la cuenta oficial de Instagram de la empresa.

Si querés publicarlo en redes o portal, te sugiero acompañarlo con una bajada tipo: “Ofrecen $2 millones por información sobre un camión robado en un yacimiento de Vaca Muerta”.