El ISSN elimina el coseguro y garantiza cobertura total del test de HPV

La iniciativa alcanza a 68.694 afiliadas en todo el territorio neuquino

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) anunció que, a partir del 1 de junio, las afiliadas de entre 30 y 64 años podrán acceder de manera gratuita al test de Virus del Papiloma Humano (HPV), tras la eliminación total del coseguro para esta práctica.

La medida fue aprobada por el Consejo de Administración del ISSN y acordada en conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén. De esta manera, el estudio se incorpora con cobertura del 100% a la cartilla de prestaciones, en el marco de las políticas de prevención y detección temprana del cáncer de cuello de útero.

Según se informó oficialmente, la iniciativa alcanza a 68.694 afiliadas en todo el territorio neuquino y se enmarca en el Plan Provincial de Salud, que prioriza líneas de cuidado como el cáncer de mama y el cáncer de cuello de útero.

Hasta el momento, las afiliadas debían abonar un coseguro del 20% para acceder a este estudio. Con la nueva disposición, el test de HPV por técnica PCR queda integrado al sistema de cobertura plena.