Hubo desayunos solidarios en el hospital de Complejidad Media de Cutral Co y Huincul

Preparan alrededor de 100 porciones para compartir.

Esta mañana, desde temprano, en la vereda del hospital de Complejidad Media se instaló el personal de la dirección de Culto que depende de la secretaría de Mujer, Género y Diversidad, a cargo de Soledad De la Cruz para llevar adelante el desayuno solidario.

“Lo hacemos todos los años. Empezamos a servir chocolate caliente y café, porque empezó a hacer frío y sabemos que algunas personas salen temprano sin haber comido nada”, explicó el funcionario José Carrizo.

Se organizan para repartir unas 100 porciones de infusiones calientes y compartir torta fritas. La idea es que las personas que concurran al hospital puedan pasar y retirar de manera gratuita el vaso con la bebida caliente. Lo mismo que el personal que se desempeña en el hospital. También para aquellas personas que ingresan o se retiran de cuidar a algún paciente internado.

“Es solidaria la actividad y queremos colaborar, tender una mano. El frío está intenso y nosotros trabajamos en la parte social, porque es importante sostener también”, concluyó Carrizo.

La permanecencia en el lugar es hasta que finalizan con la entrega y que, en general, ocurre pasadas las 9 porque se instalan alrededor de las 7:30.