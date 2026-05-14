Hubo desayunos solidarios en el hospital de Complejidad Media de Cutral Co y Huincul

Esta mañana, desde temprano, en la vereda del hospital de Complejidad Media se instaló el personal de la dirección de Culto que depende de la secretaría de Mujer, Género y Diversidad, a cargo de Soledad De la Cruz para llevar adelante el desayuno solidario.
“Lo hacemos todos los años. Empezamos a servir chocolate caliente y café, porque empezó a hacer frío y sabemos que algunas personas salen temprano sin haber comido nada”, explicó el funcionario José Carrizo.
Se organizan para repartir unas 100 porciones de infusiones calientes y compartir torta fritas. La idea es que las personas que concurran al hospital puedan pasar y retirar de manera gratuita el vaso con la bebida caliente. Lo mismo que el personal que se desempeña en el hospital. También para aquellas personas que ingresan o se retiran de cuidar a algún paciente internado.
“Es solidaria la actividad y queremos colaborar, tender una mano. El frío está intenso y nosotros trabajamos en la parte social, porque es importante sostener también”, concluyó Carrizo.
La permanecencia en el lugar es hasta que finalizan con la entrega y que, en general, ocurre pasadas las 9 porque se instalan alrededor de las 7:30.