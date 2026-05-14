Este es el pronóstico para este jueves en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con descenso de las marcas térmicas máximas.
La temperatura máxima esperada es de 15° Centígrados y la mínima de 7° hacia la noche.
El viento se presentará del este una leve brisa a 19 kilómetros con ráfagas de 23 kilómetros en el día; para la noche, rotará al sudoeste a 11 kilómetros con ráfagas de igual intensidad.
El cielo estará mayormente despejado en el día y para la noche se cubrirá.
Para el viernes, la máxima orillará los 18° y la mínima los 0° Centígrados.