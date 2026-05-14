Alejandro Cancio regresa al Rally Argentino y se suma a la fecha en Cutral Co y Plaza Huincul

El piloto de la comarca no corre en la maxima categoría hace mas de dos años

Alejandro Cancio participará en la tercera fecha del campeonato 2026 del Rally Argentino, que se llevará a cabo en el Rally del Petróleo y los Dinosaurios.

El piloto neuquino competirá en los caminos de Cutral Co y Plaza Huincul, escenarios donde inició su trayectoria en la disciplina.

Después de dos años y medio sin competir, Cancio conducirá un Skoda Fabia Rally2. Para esta presentación, se prevé que Diego Cagnotti ocupe el asiento del copiloto.

El regreso se produce en un entorno familiar para el corredor, quien manifestó que la decisión responde al pedido de su círculo cercano y a la posibilidad de correr ante su público local.

Respecto a sus expectativas para la carrera, el piloto señaló que no busca un resultado deportivo específico ni se impone exigencias de rendimiento. Su objetivo es retomar el contacto con la conducción y con los recuerdos vinculados a su padre y al automovilismo. “No me quedé con cuestiones pendientes como piloto, es solamente un gusto”, afirmó Cancio.

En cuanto a la logística, el equipo PS Sport By Cancio trabaja actualmente en la preparación del vehículo. La unidad debe cumplir con un compromiso previo en Carlos Paz antes de ser trasladada a Plaza Huincul para la competencia nacional.