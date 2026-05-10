Vuelco en la Ruta Nacional 237: dos ocupantes resultaron ilesos

El vuelco se habría producido luego de una maniobra del conductor para evitar irregularidades y deformaciones en la calzada

Un siniestro vial se registró este 9 de mayo de 2026, alrededor de las 16:29 horas, sobre la Ruta Nacional 237 a la altura del kilómetro 1319, donde un vehículo protagonizó un vuelco.

El hecho involucró a un Peugeot 206 en el que se desplazaban dos hombres. A pesar de la dinámica del siniestro, ambos ocupantes no sufrieron lesiones de consideración, según informaron las primeras actuaciones en el lugar.

Tras el aviso de emergencia, se hizo presente personal del hospital local, efectivos de la comisaría 9° y dotaciones de bomberos de Picún Leufú, quienes trabajaron en la asistencia de los ocupantes, la contención del tránsito y la seguridad de la zona.

De acuerdo con las primeras hipótesis, el vuelco se habría producido luego de una maniobra del conductor para evitar irregularidades y deformaciones en la calzada, presentes en ese tramo de la ruta.