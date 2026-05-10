Victoria de Alianza frente a Patagonia en Neuquén

Sigue siendo lider con 5 puntos de diferencia con su escolta

El equipo de Cutral Co logró sumar tres puntos frente a un duro rival y sigue siendo líder del Torneo Oficial de Lifune.

En un primer tiempo igualado, cerca del final Patagonia sufrió la expulsión de dos jugadores en una misma jugada. Juan Parigiani se fue expulsado por un golpe a Uriel Cerda y Martín Rosasco por reclamarle a la jueza.

El final del primer tiempo estoy envuelta reclamos constantes a la terna arbitral.

El segundo tiempo, Alianza salió en busca de ganar el encuentro. Patagonia que tenia dos jugadores menos esperaba encontrar alguna contra para lastimar al equipo de Cutral Co.

Alianza encontró los goles en los pies de Alejandro Diaz. Patagonia no pudo generar peligro y el resultado final fue por 2 a 0 a favor del Gallo