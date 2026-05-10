Rincón: formularon cargos y dictaron prisión preventiva para dos acusados de balear a tres personas

El imputado habría efectuado al menos cinco disparos contra los ocupantes del vehículo

El Ministerio Público Fiscal (MPF) formuló cargos contra dos hombres acusados de intentar asesinar a tres personas durante un ataque a balazos ocurrido en la madrugada del sábado en la ciudad de Rincón de los Sauces.

La acusación fue presentada por la fiscal del caso, Rocío Rivero, junto a la asistente letrada Yésica Barbich, durante una audiencia realizada este domingo al mediodía, en la que además solicitaron la prisión preventiva para ambos imputados.

Según la teoría del caso presentada por la fiscalía, el hecho ocurrió alrededor de las 5:45 en la intersección de calles Neuquén y San Martín. En ese lugar, uno de los acusados, identificado por sus iniciales R.G., descendió de un Chevrolet Onix y golpeó con un arma de fuego el parabrisas de un Fiat Uno en el que circulaban tres hombres.

Posteriormente, el imputado habría efectuado al menos cinco disparos contra los ocupantes del vehículo antes de darse a la fuga junto a otras personas que se encontraban en el automóvil desde el cual arribó.

Como consecuencia del ataque, dos de los ocupantes del Fiat Uno resultaron heridos. Uno de ellos sufrió una lesión en la zona lumbar, mientras que el segundo recibió un impacto en el pómulo. Ambos fueron asistidos tras el violento episodio.

De acuerdo con la investigación preliminar desarrollada por el MPF y la Policía provincial, la fiscalía sostiene que R.G. no actuó solo. Según expuso Rivero, el acusado contó con la colaboración de E.A., quien conducía el Chevrolet Onix, además de otras personas aún no identificadas que viajaban en los asientos traseros del rodado.

Por este hecho, a R.G. se le atribuyó el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en carácter de autor. En tanto, E.A. fue imputado como partícipe primario.

Como medida cautelar, el Ministerio Público Fiscal solicitó que ambos permanezcan detenidos bajo prisión preventiva por el plazo de cinco meses, al considerar que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación y peligro para la integridad de las víctimas.

El juez de garantías Juan Pablo Encina hizo lugar al pedido de la fiscalía, avaló la formulación de cargos y ordenó la prisión preventiva de ambos acusados por el plazo requerido.