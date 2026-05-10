Libélula Púrpura realizará un Té Bingo Show solidario

En el Centro de Empleados de Comercio

El grupo de autoayuda para familiares de pacientes con Alzheimer, Libélula Púrpura, realizará un evento solidario denominado “Té Bingo Show” el próximo 14 de junio de 2026 en el Centro de Empleados de Comercio, ubicado sobre calle Belgrano 961.

La actividad comenzará a las 17:30 horas y tendrá como objetivo recaudar fondos para continuar con las acciones de acompañamiento y contención destinadas a familiares y cuidadores de personas con Alzheimer.

El encuentro contará con distintas rondas de bingo y premios en efectivo. Según informó la organización, en la primera jugada se entregarán $200.000 para línea y $400.000 para bingo. En la segunda jugada los premios serán de $250.000 y $500.000 respectivamente, mientras que en la tercera ronda habrá premios de $400.000 para línea y $1.000.000 para bingo.

El valor de la entrada será de $60.000, con posibilidad de abonar en tres cuotas de $20.000.

Desde la organización indicaron que quienes deseen obtener más información o reservar tarjetas pueden comunicarse con Andrea al 299 596 3306.