Lanzan capacitación en abordaje integral de adicciones en Plaza Huincul

La iniciativa busca ampliar recursos humanos capacitados en una problemática de creciente impacto social.

Plaza Huincul informó la apertura de una nueva propuesta de formación en abordaje de adicciones, destinada a terapeutas, operadores socioterapéuticos, estudiantes y personas interesadas en el trabajo vinculado a la salud mental y social.

La capacitación tendrá un enfoque teórico-práctico y estará orientada al abordaje integral de las adicciones, brindando herramientas para la prevención, el acompañamiento y el tratamiento de consumos problemáticos.

Desde la organización señalaron que el objetivo es fortalecer la formación de quienes trabajan o desean involucrarse en espacios de asistencia y contención comunitaria. Bajo el lema “Formarse también es acompañar”, la iniciativa busca ampliar recursos humanos capacitados en una problemática de creciente impacto social.

Las clases se dictarán los días miércoles de 10 a 11 horas y viernes de 15 a 16 horas. La actividad se desarrollará en la Subsecretaría de Capacitación, ubicada en Avenida Libertador 517 de Plaza Huincul.

Para consultas e inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 299 535 1518.