Esta semana la campaña de castración será en Pueblo Nuevo, de Cutral Co

Zoonosis anunció una nueva campaña gratuita de esterilización destinada a perros y gatos en el barrio Pueblo Nuevo, con el objetivo de fomentar el cuidado responsable de mascotas y controlar la población animal.
El operativo se llevará a cabo a través del Quirófano Móvil, que se instalará en la sede del barrio, ubicada en la intersección de calles Eduvina Godoy y Celestino Poma.
Según se informó, los turnos para acceder a las esterilizaciones durante toda la semana serán entregados de manera presencial el mañana lunes 11 de mayo a partir de las 9 horas, por lo que se recomienda a vecinos y vecinas asistir con anticipación.