Domingo marcado descenso térmico nocturno en Plaza Huincul y Cutral Co

Innformación brindaa por la AIC

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) informó el pronóstico del tiempo para este domingo 10 de mayo en Plaza Huincul y Cutral Co, donde se espera una jornada con cielo mayormente despejado.

Durante la tarde, las condiciones serán agradables, con una temperatura máxima estimada en 16°C, lo que permitirá un ambiente templado en la región.

Sin embargo, hacia la noche se prevé un importante descenso de la temperatura, alcanzando una mínima de -2°C, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el frío intenso que se registrará en las últimas horas del día y durante la madrugada.

En cuanto al viento, no se anticipan condiciones significativas. Durante el día soplará a unos 13 km/h, con ráfagas de hasta 15 km/h, mientras que por la noche aumentará levemente a 18 km/h, manteniéndose dentro de valores moderados.

En el plano astronómico, la Luna se encontrará en fase de Cuarto Menguante, iniciada el 9 de mayo, transitando además por el signo de Acuario.