Cutral Co fue sede del 11° evento internacional de Kickboxing

La actividad contó con un total de 13 combates desarrollados bajo las modalidades de Full Contact, Kickboxing K1 y MMA

El gimnasio municipal Enrique Mosconi de Cutral Co fue escenario del 11° Evento Internacional de Kickboxing, una velada deportiva que reunió a competidores de Argentina y Chile en una jornada que combinó alto nivel competitivo y un importante acompañamiento del público.

La actividad contó con un total de 13 combates desarrollados bajo las modalidades de Full Contact, Kickboxing K1 y MMA, en los que estuvieron en disputa la Copa Internacional Municipalidad de Cutral Co y la Copa “Cutral Co es + Deportes de Combate”.

El evento convocó a peleadores provenientes de distintas localidades, entre ellas Chile, Zapala, Bahía Blanca, Buenos Aires, General Roca, Neuquén Capital, Plaza Huincul y Cutral Co, lo que consolidó la proyección regional e internacional de la ciudad como sede de este tipo de competencias.

Uno de los momentos destacados de la noche fue la victoria del deportista local Santiago Garrido, de la Academia Vázquez, quien se impuso en la categoría K1 Semipro frente al chileno César Muñoz, en un combate que fue celebrado por el público presente.

En la pelea estelar de MMA Profesional, el representante de Bahía Blanca Lisandro Bujan logró imponerse ante Lucas Oliva, quedándose con la Copa Internacional Municipalidad de Cutral Co, en uno de los combates más esperados de la jornada.

La organización destacó el desarrollo del evento y el nivel de los competidores, en una noche que volvió a posicionar a Cutral Co como un punto de referencia para los deportes de combate en la región.

Resultados de la jornada : entre los ganadores de la velada se destacaron Gala Campos, Benjamín Calfunaó, Iván Berra, Sofía May, Daniela Sánchez, Bárbara Garrido, Miguel Acuña, Maicol Quezada, el empate entre Camila Henríquez y Julieta Villalba, Facundo Flores, Francisco Mestre, Santiago Garrido y Lisandro Bujan.