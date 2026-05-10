Cutral Co entregó certificados a educadoras de primera infancia

Participaron del taller “Herramientas para la planificación y cuenta cuentos”

Cutral Co llevó adelante la entrega de certificados a las educadoras de primera infancia que participaron del taller “Herramientas para la planificación y cuenta cuentos”, una propuesta de formación destinada a fortalecer el trabajo cotidiano en instituciones dedicadas al acompañamiento de niños y niñas.

La actividad se realizó durante la jornada de este jueves, con entrega presencial en cada una de las instituciones participantes. La recorrida estuvo encabezada por la secretaria de Desarrollo Social, Mirta Culliqueo; la profesora de Educación Preescolar, Guadalupe Romero; y la coordinadora de instituciones, Marlene Navarrete.

El taller se desarrolló a lo largo de los meses de febrero, marzo y abril, brindando herramientas vinculadas a la planificación pedagógica, propuestas lúdicas, crianza respetuosa y recursos de narración orientados al trabajo con las infancias.

La capacitación estuvo dirigida a educadoras de las Unidades de Atención Familiar (UAF) Estrellita, Rayito de Sol, Bambi y Mimitos, además de personal del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) y La Casita del Joven.

Uno de los ejes principales de la propuesta fue el módulo de cuenta cuentos, enfocado en promover nuevas estrategias para narrar y dramatizar historias como recurso pedagógico. Desde la organización destacaron que esta herramienta permite estimular la imaginación, la creatividad y el interés de niños y niñas mediante experiencias participativas.