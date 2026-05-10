Convocan a productores y artesanos para participar de la 3° Fiesta del Zapallo XL en Cutral Co

La organización informó que también habrá espacios destinados a artesanos y productores locales que deseen instalar sus stands

La organización de la 3° Fiesta del Zapallo XL de la Comarca Petrolera lanzó la convocatoria abierta para productores, emprendedores y artesanos interesados en formar parte de una nueva edición del evento, que se realizará el próximo 23 de mayo en Cutral Co.

La propuesta tendrá lugar desde las 10 horas en el Salón Arnoldo Janssen y busca visibilizar la producción regional, especialmente la vinculada al cultivo de zapallo, además de generar un espacio de encuentro y comercialización para trabajadores de la comarca.

En ese marco, se invita a productores de zapallo de toda la provincia a participar de la exposición y competencia, que este año contará con un premio de 400 mil pesos.

Asimismo, la organización informó que también habrá espacios destinados a artesanos y productores locales que deseen instalar sus stands dentro de la feria para ofrecer y promocionar sus productos.

El costo de participación para los stands fue establecido en 15 mil pesos.

Las personas interesadas en inscribirse o solicitar mayor información podrán comunicarse con Adriana Coñuecar al teléfono 2995 108714.