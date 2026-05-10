Comienza un nuevo espacio de apoyatura escolar en Plaza Huincul

Las actividades comenzarán el próximo 16 de mayo y se desarrollarán todos los sábados

Plaza Huincul informó el inicio de un programa de apoyatura escolar destinado a estudiantes del segundo ciclo del nivel primario, con el objetivo de fortalecer aprendizajes y acompañar las trayectorias educativas.

La propuesta ofrecerá un espacio de acompañamiento para reforzar contenidos y brindar herramientas que permitan a niñas y niños aprender y crecer con mayor confianza en sus estudios.

Las actividades comenzarán el próximo 16 de mayo y se desarrollarán todos los sábados, en el horario de 14 a 16 horas, en la Subsecretaría de Capacitación, ubicada en Avenida del Libertador 517.