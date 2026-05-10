Comarca: realizarán una charla-taller sobre violencias escolares y malestar social

Propuesta de formación y reflexión destinada a equipos de gobierno escolar de todos los niveles y modalidades.

Desde la Escuela de Formación “Carlos Fuentealba” y la ATEN Seccional Cutral Co y Plaza Huincul, se invita a participar de la charla-taller “Cuando el malestar irrumpe en las escuelas. Las violencias como expresión de un dolor social”, una propuesta de formación y reflexión destinada a equipos de gobierno escolar de todos los niveles y modalidades.

La actividad estará a cargo de la profesora Ana Campelo, quien abordará distintas dimensiones vinculadas a las problemáticas de violencia en el ámbito educativo, entendidas como manifestaciones de un malestar social más amplio. El encuentro propone generar un espacio de análisis colectivo, intercambio de experiencias y construcción de herramientas pedagógicas para el abordaje institucional de estas situaciones.

La capacitación se llevará a cabo el 14 de mayo, entre las 15:00 y las 18:00 horas, en la EPET N°1, ubicada en Perito Moreno 240.