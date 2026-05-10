Añelo celebrará la 2° Fiesta Regional del Locro

Premiará a las mejores preparaciones con importantes sumas de dinero

En Añelo se realizará la 2° Fiesta Regional del Locro, una propuesta cultural y gastronómica que reunirá tradición, música y actividades criollas para toda la familia.

El evento tendrá lugar el próximo 24 de mayo en el Predio Municipal de Calle 24, en Isla Grande, y contará con una variada programación organizada por la Municipalidad de Añelo.

Uno de los principales atractivos será el concurso de locro, que premiará a las mejores preparaciones con importantes sumas de dinero: el primer puesto recibirá 3 millones de pesos, el segundo 2 millones y el tercero 1 millón. Las inscripciones se realizan en la Dirección de Cultura de Añelo.

La jornada también incluirá una peña folklórica con agrupaciones locales e invitados especiales, feria de emprendedores y puestos de comidas típicas. Además, habrá destrezas criollas, tirada de riendas y actividades recreativas pensadas para compartir en familia.

Según el cronograma difundido por la organización, las actividades comenzarán desde las 13 horas y culminarán con un gran baile campero durante la madrugada del 25 de mayo.