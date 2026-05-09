Finalizó la reparación de la cañería rota y se restable el servicio de agua en el Cooperativa

Desde la secretaría de Agua y Cloacas del municipio de Cutral Co se informó a la comunidad que ya finalizaron las tareas de reparación vinculadas a la rotura registrada sobre calles Río Negro y Di Paolo, en el barrio Cooperativa.
Los trabajos consistieron en el recambio de un tramo de cañería de 300 mm de asbesto cemento por un nuevo conducto de PVC de 300 mm, con el objetivo de restablecer el servicio de manera adecuada.
Asimismo, se informa que el suministro de agua ya fue restablecido y que, en las próximas horas, el servicio comenzará a normalizarse progresivamente mientras se normaliza la presión en la red.
Finalmente, se agradeció “la paciencia y comprensión de los vecinos y vecinas del barrio Cooperativa durante el desarrollo de las tareas”. En este sector se lleva adelante el plan de obras pluvioaluvional.