Cutral Co: El FPN convocó a “construir un modelo político, con orden, gestión y futuro”

Se concretó este sábado. En la sede partidaria.

Este sábado por la mañana se realizó en la sede partidaria del Frente y la Participación Neuquina (FPN) de Cutral Co una reunión encabezada por el Ramón Rioseco, junto a referentes de mesas locales, integrantes de la mesa provincial y congresales de distintos puntos de Neuquén.

Participaron dirigentes y militantes de Cutral Co, Plaza Huincul, Neuquén capital, Zapala, Picún Leufú, Plottier y otras localidades de la provincia, en una jornada de debate político y análisis de la realidad nacional, provincial y local.

Durante el encuentro, Rioseco realizó un amplio análisis político dividido en tres ejes: el contexto nacional, la realidad provincial y el modelo de gestión local construido durante los últimos años.

En relación al escenario nacional, cuestionó con dureza el rumbo del gobierno de Javier Milei y sostuvo que responde a un modelo económico de concentración, ajuste y primarización de la economía. En ese sentido, advirtió que la discusión política no puede limitarse a señalar el deterioro social, sino que debe avanzar en la construcción de una alternativa sólida, con capacidad de gobernar, corregir errores y representar a las mayorías.

“La pelea contra Milei no va a ser fácil. Hay que ser mucho más inteligentes y cometer muchos menos errores”, expresó Rioseco, al remarcar que el peronismo y los sectores progresistas deben volver a poner en el centro a los trabajadores, los jóvenes, los jubilados, la educación, la salud pública y la producción.

En el plano provincial, señaló que Neuquén atraviesa un momento estratégico a partir del desarrollo de Vaca Muerta y el crecimiento de los recursos energéticos. “Neuquén vive un momento de oro. El futuro que tiene la provincia es extraordinario, pero hay que prepararse”, afirmó.

Rioseco remarcó la importancia de apostar a la educación, la formación y la preparación de los jóvenes para que sean protagonistas del desarrollo que viene. “No tenemos que quedarnos mirando cómo vienen de afuera a ocupar los lugares que tenemos que ocupar nosotros”, sostuvo.

Finalmente, reivindicó el modelo de gestión construido en Cutral Co durante casi 30 años, surgido tras el proceso social y político que marcó a la comarca a partir de la Pueblada, y aseguró que ese camino permitió consolidar una gestión basada en planificación, orden administrativo, obra pública y justicia social.

“Tenemos el superávit fiscal más grande de la historia, sin dejar de hacer obras y sin dejar a nadie afuera. Haciendo cloacas, agua, gas natural, atendiendo a los que menos tienen. Eso significa tener un modelo humano”, expresó.

Para cerrar, convocó a los dirigentes presentes a abrazar ese modelo y proyectarlo hacia el futuro: “Cuando hay un modelo, hay futuro. Los invito a construir un modelo para hacer una sociedad más justa”.