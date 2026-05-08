Un camión perdió su carga en la Autovía Norte de Neuquén

El incidente vial generó demoras en el ingreso a Neuquén capital

El vehículo de gran porte quedó sobre una de las banquinas del acceso desde Autovía Norte (ruta 22) hacia ruta 7 en el ingreso a Neuquén capital.

Durante la mañana y cuando el tránsito es intenso en la zona, se produjo el incidente vial que no generó mayores daños más que los golpes en la carga, que era de recipientes para agua y aceites que se utilizan en las locaciones petroleras y gasíferas.

Luego del mediodía se pudieron retirar los recipientes pero durante el suceso vial, hubo demoras en la zona.