Secuestran 31 truchas en un operativo sobre la Ruta 237 en Picún Leufú

Trabajaron personal policial y guardafaunas

En la tarde del jueves 7 de mayo, personal de la Comisaría 9° de Picún Leufú, en coordinación con el cuerpo de Guardafaunas, llevó a cabo un operativo de control de personas y vehículos sobre la Ruta Nacional 237.

El procedimiento se localizó a la altura del kilómetro 1353. Durante las inspecciones, las autoridades procedieron al secuestro de 31 truchas.

Como consecuencia del hallazgo, se redactaron las actas de infracción pertinentes, fundamentadas en la Ley Provincial N° 2539, la cual regula la Protección de Faunas Silvestres y sus Hábitats.