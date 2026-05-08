Pidieron revocar la absolución de Suyai Contreras por la instigación del homicidio de Charpentier

Se hizo la audiencia ante el tribunal que tiene un plazo de diez días para resolver.

Se concretó hoy la audiencia ante el tribunal compuesto por los jueces Federico Sommer, Walter Trincheri y la jueza Estefanía Sauli por la absolución de Suyai Contreras en las causas que se la acusó por instigar el homicidio de Mauricio Javier Charpentier y por el abuso de armas contra el hijo de la víctima fatal.

El pedido fue impulsado por el fiscal jefe Gastón Liotard y la querella que representa a la familia de la víctima fatal, “Motor” Charpentier, el chofer de un camión aguatero ocurrido en febrero de 2024.

El fiscal Liotard fundamentó su solicitud para que se revoque la absolución de la mujer porque consideró que el voto mayoritario del tribunal (los jueces Balderrama y González) dijo que se “viola el principio de congruencia de la instigación”. Fundamentó y repitió los elementos para sostener que Contreras fue la instigadora del homicidio de Charpentier.

“Se probó sin duda alguna que Mauricio Díaz (condenado por el homicidio) no tenía el control de la ejecución del hecho y eso es el aporte psíquico”, dijo Liotard.

Antes detalló que la imputada prestó colaboración para la ejecución del hecho, dispuso del camión, de las armas, el chofer era una suerte de empleado suyo. “La noche anterior (al homicidio) durmieron en la chacra de Contreras. Un mes antes preparó la logística y se comprobaron con los diálogos, tenía el rol de liderazgo”, sumó el fiscal jefe.

Liotard dijo que hubo una valoración fragmentada de la prueba por parte de la mayoría del tribunal (Balderrama y González), no así la jueza Lúpica Cristo que votó en disidencia. Todo lo anterior relacionado al homicidio ocurrido en febrero de 2024. Mientras que el abuso de armas es contra Axel Charpentier, hijo de la víctima fatal y que sucedió en junio de 2025.

“Solicitamos que revoque la absolución y que declare responsable a Contreras” del delito de instigadora en ambas causas. En el caso que no lo consideren, que se ordene el reenvío para uno nuevo.

Desde la querella, el abogado destacó varios puntos. Repasó que entre las pruebas ofrecidas en el juicio quedó “demostrado la participación en su rol de instigadora y recordó que de los audios se desprendió la oferta de $7 millones, droga, entre otros elementos para cometer el crimen. “Díaz no conocía a Charpentier, y tenía dependencia económica” de parte de Contreras, apuntó . También solicitó que se la responsabilice de ese delito.

Finalmente, desde el ministerio Público de la Defensa, Vanina Ceballos junto a Juan Claris, rebatieron los argumentos de los acusadores. Rechazaron la impugnación de manera íntegra y solicitaron al tribunal que se ratifique la sentencia de absolución para su asistida.

“Gran parte de la toría acusadora se basó en comentarios de terceros, mensajes, publicaciones en redes sociales. Hubo insuficiencia clara” de la acusación, dijo Ceballos. Señaló que no hubo “una falsa mayoría (como lo planteó el fiscal Liotard) y pidió que se “rechace íntegramente la impugación y se confirme la absolución”.

El juez Sommer le preguntó a Suyai Contreras si deseaba declarar aunque le aclaró que el hecho de guardar silencio no implica que sea usado en su contra. La mujer dijo que como lo había dicho en el juicio “en ninguno de los dos hechos” tuvo nada que ver.

El tribunal tiene para deliberar un plazo de diez días hábiles.

En la sala estuvieron los familiares de “Motor” Charpentier, la víctima fatal, que escucharon todo lo que se debatió.