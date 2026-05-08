Neuquén lanza línea de créditos hipotecarios para la construcción y ampliación de viviendas

Con un limite de 150 millones de pesos y hasta 90 metros cuadrados de construcción

El Gobierno de la provincia de Neuquén presentó una nueva línea de créditos hipotecarios no bancarios destinada a la construcción de viviendas nuevas y la ampliación o mejora de las existentes.

El programa, que forma parte del plan provincial Neuquén Habita, busca brindar soluciones habitacionales a familias que poseen terreno pero no logran acceder al financiamiento de la banca privada.

Los préstamos ofrecen una financiación de hasta 150 millones de pesos con un plazo de devolución de 20 años. La tasa establecida es de UBI más el 2% anual, y se financiará el 100% de la obra. Un aspecto central de la propuesta es que el valor de las cuotas no podrá superar el 30% de los ingresos del grupo familiar.

En cuanto a las especificaciones técnicas, las viviendas nuevas podrán tener un diseño a elección de cada familia, con un límite de superficie de hasta 90 metros cuadrados.

Durante el lanzamiento, el gobernador Rolando Figueroa destacó la celeridad que se pretende imprimir a la iniciativa: “Lo que la nación hacía en Neuquén en 12 años, nosotros lo vamos a hacer ahora en un año o un año y medio”, afirmó, en referencia a la meta de otorgar 4.000 préstamos en dicho periodo.

Figueroa explicó que estos créditos están diseñados para quienes “necesitan un empujoncito” porque la tasa bancaria actual es costosa o sus ingresos no califican para un préstamo tradicional. “Es un préstamo no bancario para que la gente pueda construir su casa a medida”, señaló el mandatario, subrayando que las viviendas tendrán una hipoteca a favor de la provincia para garantizar la sustentabilidad del programa en el tiempo.

La secretaria de Vivienda y Hábitat, Tania Bertoldi, aclaró que la línea no permite la compra de viviendas ya construidas, ya que el objetivo es evitar la especulación y fomentar la generación de empleo genuino en el sector de la construcción.

Además de la construcción de viviendas, los créditos podrán ser utilizados para realizar conexiones de gas natural en casos donde los particulares deban costear el tramo interno desde la red municipal hasta sus hogares.El gobierno también sumó una línea específica para financiar la escrituración de terrenos, permitiendo que quienes aún no poseen el título de propiedad puedan regularizar su situación y luego acceder al crédito de construcción.

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