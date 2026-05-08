Neuquén creó un régimen especial de retiro voluntario para estatales

Son alrededor de 1.600 los trabajadores y trabajadoras que están en condiciones de adherirse.

El gobernador Rolando Figueroa implementó el régimen especial de acompañamiento administrativo al cese voluntario por trayectoria laboral vulnerable, una herramienta orientada a trabajadores estatales que quedaron en una situación previsional compleja luego de años de desempeño bajo modalidades laborales excepcionales.

Según se desprende del decreto 640/26, el régimen tiene carácter administrativo, excepcional, voluntario y temporal y hay unos 1.600 trabajadores en condiciones de adherirse.

Su objetivo es ofrecer una salida ordenada para agentes de la administración pública provincial que superan la edad jubilatoria, pero que aún no alcanzan los aportes necesarios para acceder a una jubilación ordinaria.

Se busca dar una respuesta excepcional y ordenada a agentes que prestaron en el pasado servicios durante años en el ámbito del Estado provincial bajo modalidades o programas que generaron que hoy cuenten con edad avanzada pero no reúnan todos los aportes necesarios, como consecuencia de las características que tuvieron esas modalidades de vinculación.

La iniciativa apunta especialmente a personas alcanzadas por los decretos 483/07, 581/07, 2010/07 y 2246/07, además de otros casos que se puedan considerar equivalentes. Los trabajadores prestaron servicios durante años en programas o modalidades que no garantizaron una continuidad plena de aportes al sistema previsional.

Figueroa se reunió este jueves en Casa de Gobierno con algunos de los trabajadores que están en condiciones de adherirse a este régimen y les entregó una copia del decreto de creación.

“Esto es justo porque durante años el Estado falló durante años, haciendo trabajar a personas en negro”, recalcó Figueroa en alusión a las personas que estaban afectadas por la Ley 2.128

“Esto es lo que nosotros pensamos que debe ser el Estado. Debe existir un Estado ordenado, pero presente, para igualar líneas de partida y, en este caso también, igualar una línea de llegada”, puntualizó y añadió: “Les agradezco el esfuerzo que han hecho tantos años por cumplir su labor”.

“Cuando logren todos los requisitos, ahí directamente ustedes empiezan a cobrar del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN). No se desfinancia porque hay que cuidarlo”, aclaró.

Por último, agregó que pueden adherirse al régimen “las personas que tengan un exceso de cinco años trabajados después de la edad jubilatoria que les hubiera correspondido si hubieran hecho todos los aportes”.

La secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano detalló que “el Tesoro provincial les va a pagar el sueldo hasta tanto junten las condiciones objetivas de poder jubilarse por el Instituto con las condiciones como cualquier empleado que trabaja hasta su último día laboral”.

El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo agradeció “la decisión política” del gobierno provincial. “Es reconocer el gesto que se tuvo, porque podían no haberlo tenido y haber dejado que esto siga. Sin embargo, tomaron el guante, ‘queremos resolverlo’, y el decreto es la forma de hacerlo”.

El régimen

La idea central es acompañar los últimos años de actividad mediante una herramienta administrativa donde el agente mantiene la continuidad contributiva hasta encontrarse en condiciones de acceder al beneficio previsional correspondiente. Es una medida que combina sensibilidad social, ordenamiento del empleo público y responsabilidad institucional.

De acuerdo con el artículo 3 del decreto, para acceder al beneficio será necesario superar en al menos cinco años la edad requerida para la jubilación ordinaria prevista en la Ley 611 y acreditar un mínimo de 15 años de aportes efectivos al sistema previsional provincial. Además, los beneficiarios no deberán percibir otros haberes incompatibles, como jubilaciones o retiros.

La norma también establece la intervención del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN), que deberá elaborar un informe técnico previsional con el detalle de servicios computables, aportes registrados y el tiempo estimado para acceder al beneficio jubilatorio definitivo.

El acceso al régimen será voluntario, personal, expreso e irrevocable a partir del dictado de la norma de otorgamiento. El acogimiento implicará el cese definitivo en la prestación activa de servicios a partir del dictado de la norma respectiva y el pase del agente a una situación administrativa especial de Acompañamiento Administrativo al Cese Voluntario por Trayectoria Laboral Vulnerable, durante la cual el/la agente mantendrá, a los fines exclusivamente administrativos y contributivos, una situación equivalente a la de actividad, conforme los alcances y limitaciones previstos en el régimen.

Durante la permanencia en el régimen, el agente tendrá derecho a percibir una Asignación Mensual Especial y Transitoria, que será equivalente, en su monto, a los haberes normales y habituales de revista del agente correspondientes al mes inmediato anterior al del otorgamiento, tomados exclusivamente como parámetro objetivo de cálculo, exceptuándose los conceptos vinculados a la prestación efectiva de servicios.

Sobre esta Asignación Mensual Especial se practicarán los aportes personales y contribuciones patronales que correspondan, conforme la base, modalidad y condiciones que se establezcan, a los fines de mantener la continuidad contributiva del agente en el sistema previsional provincial hasta encontrarse en condiciones de acceder al beneficio previsional que corresponda.