Cutral Co tendrá doble fecha del Rally Neuquino

Se disputará la tercera fecha y el Premio Coronación

La Asociación de Pilotos de Rally y Navegantes del Sur (APPRyN Sur) confirmó, mediante un comunicado oficial, la realización de la tercera fecha del calendario del Rally Neuquino. La competencia tendrá lugar en la ciudad de Cutral Co durante los días 19, 20 y 21 de junio.

La definición de esta sede se alcanzó tras un acuerdo con el intendente local, Ramón Rioseco, quien brindó el apoyo institucional necesario para el desarrollo de la actividad en dicha localidad.

Desde la organización destacaron la confianza depositada por el municipio para llevar adelante este evento doble del deporte motor. Asimismo, las autoridades del Rally Neuquino adelantaron que Cutral Co será también el escenario del Premio Coronación.

Esta última competencia de la temporada está programada para los días 11, 12 y 13 de diciembre, fecha en la que se cerrará formalmente el año deportivo 2026.