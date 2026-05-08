Confirmaron el cronograma del Rally del Petróleo y los Dinosaurios en Cutral Co y Plaza Huincul

Con 10 pruebas especiales

La temporada 2026 del Campeonato Argentino de Rally tendrá su continuidad del 22 al 24 de mayo en las ciudades de Plaza Huincul y Cutral Co. El recorrido total de la competencia comprende 134,80 kilómetros de velocidad divididos en 10 pruebas especiales.

Viernes 22: Inicio de actividades La jornada comenzará a las 14:00 hs con el shakedown en el Autódromo de Cutral Co, sobre un trazado de 3,30 kilómetros. Las clases RC5, RC3 y RC4 realizarán sus pasadas hasta las 15:30 hs, seguidas por las categorías RC2, Copa Toyota y RC MR hasta las 17:00 hs. A las 20:00 hs se realizará la rampa de largada promocional en el Reloj de Dos Ciudades, ubicado en la Avenida Olascoaga.

Sábado 23: Primera etapa La faz competitiva iniciará el sábado con seis pruebas especiales que suman 71,74 kilómetros cronometrados. El cronograma para este día es el siguiente:

10:28 hs: PE 1 Barda González – Camino Invierno I (14,83 km).

PE 1 Barda González – Camino Invierno I (14,83 km). 11:01 hs: PE 2 Camino Invierno – Ruta 17 I (14,42 km).

PE 2 Camino Invierno – Ruta 17 I (14,42 km). 11:24 hs: PE 3 Ruta 17 – Chacras I (6,62 km).

PE 3 Ruta 17 – Chacras I (6,62 km). 13:37 hs: PE 4 Barda González – Camino Invierno II (14,83 km).

PE 4 Barda González – Camino Invierno II (14,83 km). 14:10 hs: PE 5 Camino Invierno – Ruta 17 II (14,42 km).

PE 5 Camino Invierno – Ruta 17 II (14,42 km). 14:33 hs: PE 6 Ruta 17 – Chacras II (6,62 km).

Domingo 24: Etapa final y Power Stage El cierre de la competencia contará con cuatro pruebas especiales y 63,06 kilómetros cronometrados. El itinerario dominical comenzará a las 08:43 hs con el tramo Planta de Gas – Ruta 17 (18,37 km).

La jornada concluirá con el segundo paso por el sector El Molino – El Zanjón a las 12:22 hs, tramo que oficiará como Power Stage para otorgar puntos adicionales para el campeonato. Con este recorrido, se completarán las 10 pruebas especiales previstas para esta edición del rally en la región patagónica.