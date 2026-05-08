Accidente de tránsito en Avenida Olascoaga de Cutral Co

Una mujer fue trasladada al hospital local

Esta mañana se registró un siniestro vial en la Avenida Olascoaga, en el tramo comprendido entre las calles Alem y Eguinoa.

El hecho involucró a una mujer que circulaba en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos. Según la información disponible, la conductora sufrió una caída del vehículo mientras transitaba por dicha zona.

Personal médico arribó al lugar en una ambulancia del servicio 100 para brindar asistencia. Tras ser atendida en el sitio, la mujer fue trasladada para una evaluación detallada. El incidente ocurrió pocos minutos antes de la cobertura del reporte.