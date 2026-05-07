Sobreseyeron a una mujer de Senillosa que mató a su pareja porque lo hizo en legítima defensa

La fiscalía consideró que estaba inmersa en un círculo de violencia y tenía una sensación de permanente peligro

Romina había llegado a Senillosa desde Buenos Aires con dos niñas y luego tuvo un bebé. Según contó al diario Río Negro, su vida era un infierno, su pareja y padre de sus hijas la golpeaba si la comida no estaba lista, si las nenas lloraban o si desde el hospital llegaban a hacer una visita. La golpeaba por todo.

En agosto de 2025, en una de esas golpizas, tomó un cuchillo y lo apuñaló. Él murió poco después y ella fue detenida por homicidio agravado por el vínculo. Perdió la tenencia de sus tres hijas, de 4, 2 años y 6 meses y solo podía verlas con custodia en una oficina aunque vivían con un matrimonio a la vuelta de su casa.

Hoy, la fiscalía de Neuquén informó que se pidió el sobreseimiento luego “del análisis del plexo probatorio donde surgió que la imputada estaba inmersa en un círculo de violencia y tenía una sensación de permanente peligro”. Esto se acreditó a partir de testimonios, informes, antecedentes de violencia entre ambos y pericias realizadas durante la investigación.

En función de ello, los funcionarios del MPF requirieron el sobreseimiento al considerar que la mujer actuó para repeler una agresión, aunque excediendo los límites de la legítima defensa.

El juez de garantías Juan Guaita, que intervino en el caso, hizo lugar al planteo y dictó el sobreseimiento de la mujer.