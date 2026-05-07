¿Por qué se cortó la luz en Cutral Co?

Hubo baja frecuencia en el sistema interconectado nacional, no por problemas en el EPEN o Copelco

Durante la tarde de ayer se produjo la salida de los alimentadores 1 y 3 de la subestación Cutral Co, que dejó sin servicio eléctrico a gran parte de la ciudad.

Desde Copelco se informó que la salida de funcionamiento no se produjo por un desperfecto en instalaciones de la cooperativa y tampoco del EPEN sino por un problema en el sistema eléctrico nacional.

Copelco informó que el corte fue debido a una condición de míni ma frecuencia en el sistema eléctrico, había poca energía en el sistema de interconectado.

Cuando el sistema se estabilizó pudo reestablecerse el servicio. Este tipo de inconvenientes responden a decisiones que se toman en el gobierno nacional y las empresas productoras de energía eléctrica.