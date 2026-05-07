Neuquén invertirá más de $4.100 millones en medicamentos inmunosupresores

Estos fármacos son esenciales para prevenir el rechazo en pacientes trasplantados y para el tratamiento de enfermedades autoinmunes.

El Gobierno de la provincia del Neuquén oficializó el llamado a licitación pública para la compra de medicamentos inmunosupresores, con un presupuesto de $4.166.282.800 destinado a fortalecer el sistema público de salud.

Estos fármacos son esenciales para prevenir el rechazo en pacientes trasplantados y para el tratamiento de enfermedades autoinmunes como lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoidea, psoriasis y colitis ulcerosa, entre otras.

La adquisición se realizará mediante el sistema de orden de compra abierta, que permite ajustar las entregas según la demanda real de los establecimientos sanitarios, optimizando la gestión de stock y evitando vencimientos.

La cobertura prevista alcanza un período estimado de ocho meses, con posibilidad de prórroga, y complementará las provisiones del Incucai para garantizar la continuidad de los tratamientos.

La medida apunta a asegurar el acceso sostenido a medicamentos de alta complejidad en toda la red de salud provincial.